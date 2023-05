Delfino: buon pari esterno

Pari esterno del Pescara vicino ai quarti: basterà non perdere in casa lunedi sera. Dopo solo 40 secondi di gioco destro dal limite del veronese Lonardi che lambisce lo specchio della porta abruzzese. Al terzo prova a far male Stronchini: Plizzari storna il tiro, forte ma centrale. Al 21esimo torsione di testa di Juanito Jomez che termina di poco alta sopra il montante ! La Virtus crea, il Pescara capitalizza grazie ad una giocata del giovanissimo Delle Monache che al 27esimo getta scompiglio in area rossoblù prima con una serie di finte, poi sterza sul destro e da ottima posizione fulmina Giacomel con un tracciante destinato sul primo palo. Sulle ali dell'entusiasmo gli adriatici provano il bis con Lescano al 36esimo: bloccata in due tempi da Giacomel la deviazione aerea del Gaucho. Straripa il Delfino temibile anche con Rafià al 38esimo. Nel momento migliore biancazzurro arriva l'inatteso pari scaligero al 44esimo. Plizzari si supera sullo shoot di Tronchini ma nulla può sul successivo tap-in di Danti. Al 53esimo Zeman cambia volto alla metà campo: inserendo Mora ed Aloi per Kraja e Palmiero. Chi passa in vantaggio però sono i padroni di casa che al 68esimo assediano l'area adriatica: Plizzari mura Fabbro, poi ci pensa Cancellotti, ma nella mischia sbuca Casarotto che non fallisce mirando al primo palo. Ancora una volta non esente da colpe la morbida retroguardia zemaniana. E' la serata del baby di Cappelle sul Tavo che all'80esimo agguanta il pari suggerito da un ottimo Merola precedentemente innescato da Lescano. Nei minuti di recupero Virtus in 10 per il doppio giallo a Tronchin.