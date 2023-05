Denunciano il figlio per violenze

Ha minacciato il padre e la madre con un coltello da cucina davanti ai fratellini più piccoli. Per questo, un 17enne di San Benedetto dei Marsi è stato denunciato dagli stessi genitori, stanchi di violenze nei loro confronti che si protraggono da tempo.

La classica goccia che ha fatto traboccare il caso l’altra sera: il giovane, durante la cena, ha preso un coltello e lo ha avvicinato al collo del padre che, terrorizzato, è fuggito ed ha trascorso la notte in macchina. Dopo aver minacciato anche la madre, il ragazzo è uscito di casa ed ha trascorso tutta la notte fuori. Al suo rientro, ha trovato i carabinieri che lo hanno portato in caserma, dove lo hanno interrogato.

Non si escludono provvedimenti restrittivi come l’allontanamento, per mettere al riparo i genitori e i fratellini.

Secondo quanto dichiarato dai genitori, il ragazzo farebbe uso di droga e alcol, e ripetutamente in passato li aveva minacciati. In un’occasione, durante una crisi di rabbia, avrebbe fatto a pezzi mobili e suppellettili dell’intera abitazione.