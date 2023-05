Detenuti teramani diventeranno panettieri e giardinieri

Nella casa circondariale di Teramo saranno avviati tre corsi di formazione professionale per 40 reclusi, che sceglieranno di studiare per diventare panettieri o giardinieri.

Il progetto è rivolto ai detenuti, internati e soggetti in esecuzione di misure alternative alla detenzione dell’istituto penitenziario di Castrogno ed è finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo dei destinatari attraverso percorsi di formazione della durata di sei mesi per il conseguimento delle qualifiche professionali di “operatore di panificio” e “manutentore del verde”.

In particolare, sarà avviato un corso per panettieri destinato a 10 detenuti della sezione maschile, mentre saranno due i percorsi formativi per giardinieri rivolti a 15 detenute della sezione femminile e a 15 della sezione maschile. All’interno della struttura sono in corso di allestimento aule dedicate alle attività di scolarizzazione e di laboratorio.

La casa circondariale di Teramo attualmente accoglie circa 400 reclusi, collocati in 4 sezioni maschili e una sola sezione femminile con circa 40 donne. All’esterno delle sezioni vi è lo spazio di collocazione dei detenuti semiliberi per una capienza fino a 10 unità. Una parte di essi sta scontando una condanna in via definitiva e proviene dai territori circostanti. Vi è, poi, un’unica sezione, formata in maggior parte da detenuti provenienti da fuori regione, dove sono collocati i condannati in alta sicurezza per reati di stampo associativo e mafioso.

In tutte le sezioni dell’istituto i detenuti che lavorano sono remunerati. Dunque, acquisire una qualifica professionale si trasforma in una doppia opportunità lavorativa e di guadagno da sfruttare sia all’esterno che all’interno del carcere.

L’intervento rientra nell’ambito del progetto della Regione Abruzzo Por Fse 2014-2020. Capofila dell’iniziativa è l’ente di formazione teramano Eventitalia.