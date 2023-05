Detenuto suicida in carcere, scoppia la rivolta

Un detenuto di 41 anni si è suicidato, ieri pomeriggio, impiccandosi all'interno del carcere di “San Donato”, a Pescara.

Scattato l'allarme, è intervenuto il medico della casa circondariale, che ha praticato le manovre rianimatorie, poi proseguite dai sanitari del 118, arrivati nel giro di poco tempo. Per il 41enne, però, non c'è stato più niente da fare.

Subito dopo l'accaduto, alcuni detenuti, come forma di protesta, non sono rientrati in cella: in via precauzionale, a supporto della polizia penitenziaria, nell'area del carcere sono arrivati carabinieri e polizia.

Tra urla e spintoni, una persona è riuscita a salire sul tetto della struttura. L'emergenza è poi rientrata, anche grazie all'impegno degli agenti della Polizia penitenziaria.

Il segretario regionale del Sappe, Giuseppe Ninu, dopo la vicenda torna a denunciare le "criticità del carcere di Pescara, le condizioni dei detenuti e la carenza di personale. Sentiamo tante parole - dice - ma mancano soluzioni concrete”.

“Quel carcere è diventato l'ospedale psichiatrico di una volta. C'è una forte concentrazione di detenuti con problemi mentali, cosa possiamo aspettarci? - ha proseguito - Manca personale sanitario specializzato per far fronte a detenuti di questo tipo”.

“Ho scritto a 360 gradi, ho coinvolto anche l'assessore alla sanità, ho parlato con tutti i vertici dell'amministrazione e della città di Pescara. Tutti scrivono, assistiamo a tante chiacchiere, ma nessuno fa niente. È necessario intervenire", conclude Ninu.