Dipinti rubati ritrovati nel Teramano

Due dipinti sono stati ritrovati tra le macerie di un edificio parzialmente crollato nella zona di Cortino (Teramo), ma erano stati rubati a Senigallia (Ancona) nel 1997, dalla chiesa della Madonna del Soccorso insieme ad altri beni.

Lo hanno accertato i carabinieri di Teramo e del Nucleo Patrimonio Culturale dell'Aquila, coordinati e diretti dalla procura della Repubblica teramana. A sporgere denuncia all'epoca era stato il parroco, ora defunto, della chiesa di Senigallia.

Le foto delle opere e la loro descrizione furono inserite nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dai carabinieri dell’arte. Con accertamenti e riscontri, i militari hanno appurato che i dipinti recuperati a Cortino sono gli stessi asportati da oltre 25 anni in territorio marchigiano.

Le due opere sono entrambe olio su tela, di autore ignoto risalenti a un periodo tra il XVI e XVII secolo, delle dimensioni di 60x50 centimetri, prive di cornice, e hanno come oggetto rappresentazioni religiose: in particolare, in uno è dipinto San Vincenzo Ferreri, mentre l'altro rappresenta La fuga in Egitto.

Sottoposti a sequestro al momento del rinvenimento, nei prossimi giorni saranno restituiti al legittimo proprietario ossia la Diocesi di Senigallia, così come disposto dall'autorità giudiziaria.

I dipinti al momento non torneranno nella chiesa della Madonna del Soccorso, ora chiusa perché inagibile.