Donna morta in mare

Il corpo senza vita di una donna, dall'età apparente fra 50 e 60 anni, è stato trovato nella tarda mattinata a Ortona (Chieti) nello specchio di mare antistante la località Lido Riccio. La donna non è stata ancora identificata; aveva addosso gli abiti, ma nessun documento, le scarpe sono state trovate in zona. Il decesso per annegamento risale a un

paio di ore prima del ritrovamento. Personale medico del 118 ha provato a rianimarla, ma non c'era più niente da fare. Sul posto la Capitaneria di Porto che ha perlustrato spiaggia e mare senza trovare indizi, mentre con i Carabinieri si stanno vagliando eventuali denunce di scomparsa. Su disposizione della Procura della Repubblica di Chieti la salma è stata portata all'obitorio del policlinico di Chieti dove con tutta probabilità sarà effettuata l'autopsia.