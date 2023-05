Donna morta in mare, è una 50enne residente a Tollo

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nella tarda mattinata di ieri a Ortona (Chieti) nello specchio di mare antistante la località Lido Riccio. A notare il cadavere sono stati alcuni operai al lavoro, che hanno visto il corpo galleggiare a pochi metri dalla battigia. La donna aveva addosso gli abiti ma nessun documento, le scarpe sono state trovate in zona. L'identità della vittima è stata poi verificata: si tratta di una 50enne residente a Tollo, di cui i familiari in mattinata avevano denunciato la scomparsa, perché non aveva fatto ritorno a casa. Il decesso per annegamento risale a un paio di ore prima del ritrovamento. Personale medico del 118 ha provato a rianimarla, ma non c'era più niente da fare. La Capitaneria di Porto che ha perlustrato spiaggia e mare senza trovare indizi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Chieti la salma è stata portata all'obitorio del policlinico di Chieti per l'ispezione cadaverica.