Due a processo per corruzione e turbata libertà degli incanti

Gabriele Di Giammarco e Antonio Pellecchia, rispettivamente ex primario della cardiochirurgia a Chieti e fornitore di apparecchiature medicali, sono stati rinviati a giudizio dal Gup del Tribunale di Chieti, Andrea Di Berardino. Compariranno in aula il 17 ottobre prossimo in Tribunale a Chieti per rispondere di turbata libertà degli incanti e corruzione. Oltre alla pubblica accusa, Pm Giancarlo Ciani, si troveranno di fronte, come parte civile, la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti che, tramite l'avvocato Barbara D'Angelosante, chiede a entrambi un risarcimento danni di un milione e 350 mila euro. A far scattare l'inchiesta una procedura negoziale, tra 2014 e 2017, per l'acquisto di tre kit di ferri chirurgici. Per la procura, Di Giammarco avrebbe impedito lo svolgimento della regolare gara, operando in modo tale che le procedure amministrative per l'approvvigionamento degli strumenti chirurgici non si completassero sino a quando l'unica offerente fosse risultata la società Pellecchia Srl. Una presunta pluralità di atti, dunque, contrari ai suoi doveri di ufficio. In cambio, sempre secondo l'accusa, l'imprenditore avrebbe assicurato al professionista soggiorni in Italia e all'estero, oltre all'acquisto di beni per un valore di quasi 17 mila euro tra 2013 e 2016. Di Giammarco e Pellecchia, che non erano in aula, sono difesi rispettivamente dagli avvocati Leo Brocchi e Guglielmo Marconi.