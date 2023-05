Festa dei Serpari, il rito si rinnova

I serpenti sono stati raccolti nei giorni scorsi. Si tratta di biacchi, cervoni e saettoni che oggi verranno usati per adornare la statua di San Domenico Abate, portata in processione per le vie del paese.

A Cucullo si rinnova il rito dei Serpari, candidato a patrimonio immateriale dell'Unesco, tra gli appuntamenti più importanti del folclore abruzzese e italiano che ogni anno richiama nel paesino della Valle del Sagittario fino a diecimila turisti. Otto i treni speciali messi a disposizione da Trenitalia per i visitatori.

Festa mista, un po' religiosa ma con una forte componente pagana che deriva dalle sue origini: si dice che prima di convertirsi al culto di San Domenico, in tempi remoti, gli abitanti del paese fossero soliti fare offerte alla Dea Angizia alla quale chiedevano protezione dai veleni, inclusi quelli dei serpenti. A lei, all'inizio della primavera, venivano offerte delle serpi come atto propiziatorio.

Tre messe apriranno la giornata. L'ultima sarà celebrata dal vescovo di Sulmona-Valva, Michele Fusco. A questa seguirà il momento chiave della festa, la processione della statua del santo coperta dai serpenti, che subito dopo la festa verranno rimessi in libertà.