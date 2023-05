Frode sul contratto, tre assolti a Chieti

Il giudice monocratico del Tribunale di Chieti, Maurizio Sacco, ha assolto tre persone “perché il fatto non sussiste” dall'accusa di concorso in frode nell'esecuzione del contratto di affidamento della piscina comunale da parte del Comune di Chieti.

Si tratta di Gianfranco Puddu, all'epoca dei fatti gestore della piscina comunale di Chieti e presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Teate Splashing, di Pietro Iacovella e Marco Di Renzo, entrambi broker del Consorzio Garanzia Confidi Centrale. Per il quarto imputato, Corrado Chiucchi, all'epoca amministratore unico del Consorzio, il giudice ha disposto la restituzione degli atti al procuratore della Repubblica di Chieti in ordine al reato che gli viene ascritto nell'imputazione per essere il fatto accertato diverso da come descritto nella imputazione.

Il pm Giuseppe Falasca aveva concluso per la prescrizione del reato. I fatti risalgono al periodo che va da febbraio del 2014 e novembre del 2015. Secondo l'accusa, a garanzia dell'affidamento in concessione dello stadio del nuoto dal Comune di Chieti alla Teate Splashing a seguito di gara europea, sarebbero state consegnate quattro polizze fideiussorie, emesse dal Consorzio Garanzia Fidi Confidi Centrale con l'intermediazione di Iacovella e Di Renzo.

Consorzio che però, sempre secondo l'accusa, non era abilitato all'emissione di polizze fideiussorie in favore di enti pubblici perché non iscritto nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia e sottoposto alla vigilanza di quest'ultima.