Furti sacrileghi e in casa, arresti nel Teramano

Si è impossessato furtivamente di due candelabri in bronzo, una campanella con quattro pendoli e una tovaglia ricamata, presi dall'altare della chiesa Cuore immacolato di Maria, che affaccia su piazza Garibaldi a Teramo.

Il ladro, 50enne è stato subito identificato, raggiunto dai carabinieri e denunciato per furto.

L'intera refurtiva è stata recuperata, non molto distante, in via Milli grazie alla segnalazione di alcuni residenti che hanno intravisto il malvivente accantonare gli oggetti sacri, restituiti oggi stesso al parroco don Cristian Cavacchioli.

A Giulianova un 30enne e un 31enne sono stati invece arrestati con l'accusa di tentato furto in abitazione. I due giovani sono stati sorpresi dai carabinieri in un'abitazione, mentre rovistavano nei cassetti e tra gli armadi della casa.

Ad avvisare i militari i vicini del proprietario dell'abitazione finita nel mirino del malviventi. Sono stati sequestrati ai due attrezzi atti allo scasso.

Uno dei ladri è stato sottoposto agli arresti domiciliari, l'altro è finito in carcere, al Castrogno di Teramo, perché ha precedenti penali per furto. È a disposizione dell'autorità giudiziaria.