Futsal Pescara, missione compiuta: vince 4-2 e va alla "bella"

Dopo il primo round perso in veneto sabato scorso, il Futsal Pescara si prende la rivincita battendo la Came Dosson al Palarigopiano per 4-2 nella seconda sfida della serie che mette in palio il passaggio in semifinale, e adesso si giocherà tutto nella “bella” che potrà disputare di nuovo in casa. Dopo una prima fase di studio, i biancazzurri si sbloccano nel secondo quarto andando sul doppio vantaggio grazie ai gol di Petrov e Micheletto. Prima del riposo arriva anche il 3-0 firmato dallo sloveno Bukovec, e anche se al rientro in campo la Came Dosson cerca di cambiare marcia è Micheletto ad arrotondare ancora il punteggio trovando il poker e la doppietta personale. Nel finale i veneti riescono a rendere meno amara la sconfitta accorciando le distanze prima con Rangel e poi con Perazzetta, ma la sostanza non cambia: si va a Gara 3,e il sogno del Futsal Pescara continua.