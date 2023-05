Nessun danno erariale, assolto Di Giammarco

Nessun danno erariale. La Corte dei Conti dell'Aquila ha assolto Gabriele di Giammarco, cardiochirurgo e docente dell'Università D'Annunzio.

Il professionista era finito nel mirino della magistratura contabile che gli contestava di aver gonfiato le ore di lezione in ateneo, tra maggio e novembre 2019, chiedendo per lui la condanna al pagamento di poco più di 42 mila euro.

Per i giudici contabili nessun danno da parte del professionista. Sotto il profilo penale della vicenda, Di Giammarco, che si è sempre detto innocente, comparirà in tribunale a Chieti il 15 giugno prossimo per rispondere di truffa aggravata in danno di un ente pubblico e di falso ideologico.