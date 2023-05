Da oggi, 9 maggio, sono disponibili i biglietti per salire con la funivia a Campo Imperatore il prossimo 12 maggio, in occasione del Giro d'Italia: la settima tappa partirà da Capua e si concluderà proprio sul Gran Sasso, dopo un arrivo in salita.

Il costo del tagliando è di 15 euro: prenotazioni possibili all'indirizzo www.ilgransasso.it.