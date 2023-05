Hacker e acqua, il Consiglio delle polemiche

Il Consiglio regionale è convocato all’Aquila per domani, martedì 30 maggio, alle ore 12, nell'Aula consiliare "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo.

A inizio seduta sono previste le comunicazioni del Presidente della Giunta regionale in merito all'attacco informatico che ha interessato l'Azienda sanitaria locale 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

Un intervento molto atteso su cui si attendono critiche da parte delle opposizioni di centrosinistra e Cinque stelle, mentre nei giorni scorsi si è registrato anche il “fuoco amico” del presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, che ha parlato di attacco prevedibili e allarmi inascoltati.

All’ordine del giorno anche la proposta di modifica dell’articolo 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che prevede l’istituzione della VI Commissione permanente “Servizio idrico integrato e cambiamenti climatici”.

Tema, questo, su cui c’è stata polemica politica tra il neo portavoce regionale della Lega, Francesco De Santis, e il consigliere del gruppo misto, la ex grillina Sara Marcozzi, data in avvicinamento al centrodestra nel prossimo voto regionale: da quanto appreso potrebbe ricevere lei la presidenza della nuova commissione permanente sull’acqua dopo aver guidato quella temporanea di inchiesta sullo stesso argomento, ma il Carroccio non è d'accordo.

Successivamente saranno discusse alcune interpellanze e una serie di progetti di legge.

Prima della seduta d'aula, alle 10 si riunirà la commissione Bilancio. Sul tavolo il "caso bolli", con l'esame del progetto di legge riformulato, di iniziativa della Giunta regionale, “Definizione agevolata carichi affidati all’Agente della Riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel cosiddetto “cratere”, con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010”.