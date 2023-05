I cittadini hanno detto sì a Popoli Terme

Non più Popoli ma Popoli Terme. I popolesi si sono espressi con un referendum che ha confermato la scelta del cambio di nome, già deliberato dal consiglio comunale e recepito dal consiglio regionale, per incentivare la vocazione termale della città.

Risultato schiacciante del sì, con 1.173 voti, cioè quasi l'84 delle preferenze espresse. Per il no, invece, si sono espressi in 226, pari al 16 per cento.

Ora il Comune invierà gli atti alla Regione, che dovrà emettere un decreto per dare validità al cambiamento. Atti che giungeranno anche a Roma, al Ministero dell'Interno.

Accanto al nuovo nome, resterà comunque la vecchia definizione di Città delle Acque.