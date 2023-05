Il Futsal Pescara inciampa a Dosson

Prima partita dei quarti di finale amara per il Futsal Pescara che ieri, fuori casa a Dossòn di Casier in provincia di Treviso, ha perso il match contro la Came Dossòn per 5 a 6. Si mette in salita ora la strada per la seminifinale Scudetto. Servirà vincere il match di ritorno in programma a Pescara giovedì.

Intanto la società biancazzurra si gode i successi della formazione under 19, tra le primi 10 compagini d'Italia. Mercoledì nel fortino del PalaRigopiano di Pescara affronterà la Roma calcio a 5. In palio un posto ai quarti di finale.