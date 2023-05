Il Giro dà l'arrivederci all'Abruzzo

Il Giro d'Italia saluta l’Abruzzo. Dopo le entusiasmanti tappe Fossacesia-Ortona sulla Via Verde Costa dei Trabocchi e la Teramo-San Salvo, la carovana rosa parte oggi da Vasto - dove il sindaco ha chiuso le scuole per l'occasione - per raggiungere Melfi, in Basilicata. Ma, come noto, si tratta di un arrivederci: la settima tappa, infatti, si percorrerà di nuovo nella nostra regione, e terminerà a Campo Imperatore. L’appuntamento è per il prossimo 12 maggio.

Quella di oggi è tra le tappe più lunghe del Giro: ben 216 chilometri, con due salite nel finale, interessanti per scoprire la tenuta di Remco Evenepoel, attuale maglia rosa.

Intanto, l’Abruzzo gongola: complice il bel tempo, l’inizio del Giro nella nostra regione è stato una vetrina di incomparabile potenza mediatica. Sabato, quando i corridori si sono affrontati sulla ciclabile dei trabocchi, un milione di telespettatori ha seguito la gara, oltre alle migliaia presenti sul percorso.

Hotel e ristoranti pieni, e un clima di festa hanno reso indimenticabile l’evento. Ora si attende un ritorno in termini di turismo, in particolare di amanti delle due ruote, che hanno scoperto una pista affascinante, tra terra, mare e trabocchi.