Il Meteo in Abruzzo

Sull’Italia persistono condizioni di generale variabilità atmosferica, con un aumento dell’instabilità pomeridiana soprattutto sulle zone montane appenniniche. In Abruzzo al mattino avremo innocue velature che interesseranno prevalentemente la costa. Con il passare delle ore le nubi si sposteranno verso l’interno aumentando progressivamente di consistenza fino a portare, durante le ore centrali della giornata, possibili rovesci e temporali più intensi sulle zone al confine con il Lazio segnalati anche dall’allerta della protezione civile. Per quanto riguarda le temperature non sono attese sostanziali variazioni, le minime oscilleranno ancora prevalentemente tra i 10 e i 15 gradi mentre le massime risulteranno comprese tendenzialmente tra i 20 e i 26 gradi. Passando alla ventilazione avremo ancora venti da deboli a moderati che soffieranno ovunque dai quadranti settentrionali: nord lungo la costa e in rotazione da nord-est nell’inserimento nelle aree interne. Anche per quanto riguarda il mare continuerà ad essere da mosso a poco mosso. La giornata di domani sarà molto simile, al mattino avremo solo sporadiche nubi tenui di tipo stratificato che con il passare delle ore si addenseranno lungo la dorsale appenninica fino a portare locali rovesci nelle aree interne, in special modo in prossimità dei rilievi. Da un punto di vista termico la situazione continuerà a mantenersi stabile.