il tempo in Abruzzo

Questa domenica mattina inizierà con qualche nube sparsa, soprattutto nelle aree interne. Nel corso della giornata avremo graduali miglioramenti con sempre più ampie schiarite e l’indebolimento dei fenomeni. Le temperature, in special modo le massime, registreranno nuovi aumenti, riportandosi prevalentemente intorno ai 20 gradi nelle conche interne e tra i 20 e i 22 gradi lungo la fascia adriatica. Poche variazioni anche per quanto riguarda i venti: soffieranno ancora da nord-est e saranno fino a moderati nelle aree interne, dove potremo avere anche locali rinforzi a ridosso delle cime appenniniche, e tendenzialmente deboli lungo la costa, dove il mare si manterrà poco mosso. Per lunedì ci aspettiamo cielo poco nuvoloso, con nubi sparse ancora localizzate maggiormente nell’entroterra e possibili rovesci e piovaschi durante le ore centrali della giornata, più probabili sulle zone montane e pedemontane. Le temperature registreranno ulteriori lievi rialzi.