Il tempo in Abruzzo

Ecco finalmente arrivata una nuova rimonta del campo di alta pressione che ci regalerà tempo più stabile e quindi una breve tregua dal maltempo. In Abruzzo ci aspettiamo una piacevole giornata di sole, con cielo in prevalenza terso a parte il possibile transito di innocue velature e la formazione di isolate nubi a ridosso dei rilievi principali durante le ore centrali della giornata, in generale senza fenomeni di rilievo associati. La giornata assolata porterà nuovi aumenti termici, infatti nelle ore più calde i termometri torneranno a registrare valori perlopiù intorno o superiori ai 20 gradi, con i picchi maggiori attesi sulla Val Pescara e sulla piana di Sulmona. Situazione stabile anche per quanto riguarda i venti, tendenzialmente deboli ovunque e solo temporaneamente fino a moderati. Nelle aree interne assumeranno direzione variabile, mentre lungo la costa soffieranno perlopiù da nord-est. Anche il moto ondoso sarà in calo con mare poco mosso ovunque. Anche per domani ci aspettiamo condizioni di generale stabilità atmosferica, con cielo in prevalenza sereno e un aumento della copertura durante le ore centrali lungo l’Appennino, stavolta con possibili piovaschi e rovesci.