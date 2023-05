Il Tempo in Abruzzo

Questa nuova settimana sarà accompagnata da condizioni di generale variabilità atmosferica, soprattutto nelle aree interne, sia peninsulari che delle due isole maggiori. In Abruzzo la giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, tuttavia con il progredire delle ore assisteremo ad un aumento della copertura nelle aree interne con associati rovesci e piovaschi sparsi, più probabili sulle zone montane e pedemontane al confine con il Lazio. Per questo motivo anche per oggi è presente l’allerta gialla della protezione civile. Dalla serata ci aspettiamo graduali miglioramenti. Le temperature continueranno ad aumentare leggermente, riportandosi in linea con quelle tipiche per questo periodo dell’anno, infatti durante le ore più calde della giornata i termometri si attesteranno tra i 19 e i 23 gradi sia nelle conche interne che lungo la fascia adriatica. Ancora poche variazioni per quanto riguarda i venti che continueranno a soffiare prevalentemente da nord-est su tutto il territorio regionale, con intensità tra la debole e la moderata. Il mare si manterrà poco mosso ovunque. Per martedì ci aspettiamo condizioni meteo piuttosto simili, con un inizio di giornata con cielo sereno e qualche nube sparsa che poi durante le ore centrali della giornata si estenderà portando locali piovaschi e rovesci nell’entroterra seguiti da nuovi miglioramenti in serata.