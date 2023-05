Il Tempo in Abruzzo

Nei prossimi giorni assisteremo ad una leggerissima e temporanea rimonta del campo di alta pressione, il che non significa che avremo bel tempo ma solo un lieve miglioramento delle condizioni meteo. Quindi quello che ci aspettiamo per oggi in Abruzzo è ancora tempo instabile, con nubi sparse associate a precipitazioni che nelle aree interne potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale, in special modo sulle zone al confine con il Lazio. Visto il protrarsi di questa condizione di instabilità la protezione civile ha rinnovato anche per oggi l’allerta gialla per rischio temporali. In serata ci aspettiamo comunque miglioramenti. Il rialzo dell’alta pressione porterà invece ulteriori aumenti nelle temperature massime che oscilleranno prevalentemente tra i 16/17 gradi delle conche interne e i quasi 20 gradi della fascia collinare adriatica. I venti saranno da deboli a moderati e soffieranno tendenzialmente dai quadranti orientali su buona parte del territorio regionale. Per quanto riguarda il mare si manterrà ancora mosso lungo tutto il litorale. Un ulteriore miglioramento sarà evidente da domani. Avremo sì nubi sparse ma meno estese e compatte rispetto ai giorni scorsi, inoltre porteranno anche fenomeni più localizzati e meno intensi. Ci aspettiamo infatti giusto qualche piovasco sparso nelle aree interne, specie sulle zone montane, durante le ore centrali della giornata. Le temperature continueranno ad aumentare.