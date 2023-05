Il Tempo in Abruzzo

Il mese di giugno sta iniziando con tempo ancora instabile, soprattutto durante le ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio nelle aree interne. Anche in Abruzzo il tempo si manterrà ancora instabile, con un generale aumento della copertura nuvolosa nell’entroterra a partire dalla tarda mattinata, che poi porterà precipitazioni sparse che potranno anche assumere carattere temporalesco, in special modo sulle zone montane. La protezione civile ha rinnovato anche per oggi l’allerta gialla per rischio temporali. Tutto invariato anche per quanto riguarda le temperature, con le minime tendenzialmente al di sopra dei 10 gradi e le massime che oscilleranno perlopiù tra i 20 e i 25 gradi. Non sono attese sostanziali differenze anche nella ventilazione, ancora prevalentemente da nord-est con venti da deboli a moderati. Il mare risulterà poco mosso lungo tutto il litorale. Per domani è previsto un andamento meteo praticamente identico, con un inizio di giornata con cielo sereno o poco nuvoloso seguito da un aumento della nuvolosità nelle aree interne e possibili rovesci e piovaschi pomeridiani. Nel fine settimana ci aspettiamo un leggerissimo miglioramento, con addensamenti nuvolosi durante le ore centrali della giornata meno estesi e compatti e fenomeni in generale più localizzati e meno intensi.