Il Tempo in Abruzzo

Il tempo continua a mantenersi decisamente variabile in Abruzzo. La mattinata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso e successivamente assisteremo ad un aumento della nuvolosità nelle aree interne con associati locali rovesci, più intensi nelle zone al confine con il Lazio. Le temperature si manterranno ancora stabili, con valori massimi tendenzialmente compresi tra i 22 e i 27 gradi. Per quanto riguarda i venti soffieranno ancora dai quadranti settentrionali, in particolare nord e nord-est, e avranno intensità tra la debole e la moderata. Il mare sarà da mosso a poco mosso con moto ondoso in diminuzione. La nuova settimana inizierà con un generale aumento dell’instabilità atmosferica. Lunedì in Abruzzo avremo il consueto aumento della copertura nuvolosa durante le ore centrali della giornata che stavolta potrà spingersi fin verso le zone costiere, anche se ancora i possibili rovesci e temporali interesseranno in prevalenza le zone montane e pedemontane delle aree interne. Le temperature non registreranno variazioni di rilievo.