Il tempo in Abruzzo

Una nuova perturbazione sta per raggiungere l’Italia Per oggi in Abruzzo continueremo ad avere tempo in prevalenza stabile, tuttavia con un leggero aumento della nuvolosità rispetto ai giorni scorsi. Avremo ancora nubi prevalentemente ad evoluzione diurna, ovvero che si formano durante le ore centrali della giornata nelle aree interne, specie sulle zone montane e pedemontane, danno luogo a locali rovesci e poi si diradano. Le temperature continueranno comunque ad aumentare, stavolta superando i 25 gradi su buona parte della fascia collinare teatina. I venti saranno ancora deboli e di direzione variabile, a regime di brezza lungo il litorale dove avremo mare calmo al mattino e poco mosso al pomeriggio. Nel corso della giornata di lunedì assisteremo all’arrivo da ovest di nubi via via più compatte ed estese, queste soprattutto nella seconda metà della giornata potranno portare rovesci sparsi, in special modo nell’entroterra. Le temperature torneranno a calare.