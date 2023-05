Il tempo sull'Abruzzo

Ancora poche variazioni sono attese per quanto riguarda le condizioni meteo in Italia, con mattinate accompagnate da tempo più stabile seguite da pomeriggi con tempo in peggioramento.

Questa situazione si ripeterà anche in Abruzzo: al mattino avremo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nubi di tipo stratificato localizzate prevalentemente lungo la fascia costiera che con il passare delle ore si sposteranno verso l’entroterra diventando via via più compatte fino a portare locali rovesci e temporali, più intensi sulle zone montane. Pure per questa giornata è presente l’allerta della protezione civile per rischio temporali.

Anche da un punto di vista termico la situazione si manterrà tutto sommato invariata rispetto ai giorni scorsi, con valori minimi compresi prevalentemente tra i 10 e i 15 gradi e valori massimi perlopiù tra i 20 e i 26 gradi.

I venti saranno da deboli a moderati, soffieranno tendenzialmente da nord lungo il litorale per poi ruotare progressivamente verso nord-est man mano che si inseriranno nelle aree interne. Il mare sarà da mosso a poco mosso.

Domani si ripeterà la stessa evoluzione meteorologica: la mattinata trascorrerà accompagnata da condizioni meteo più stabili che con il progredire delle ore peggioreranno portando un aumento della copertura nuvolosa accompagnato da precipitazioni sparse nelle aree interne, anche a carattere temporalesco. Stavolta le temperature registreranno locali e lievi diminuzioni.