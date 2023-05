Il tempo sull'Abruzzo

SULL'ABRUZZO debole instabilità

SU LITORALE E SUB-APPENNINO ABRUZZESE nubi poco significative in transito, con ampie schiarite durante la notte.

SU APPENNINO ABRUZZESE locali precipitazioni fino al pomeriggio con cielo irregolarmente nuvoloso.

SU MARSICA nuvolosità irregolare, con qualche pioggia o rovescio tra mattino e pomeriggio.

Le temperature aumenteranno in modo lieve nei valori massimi, mentre le minime non subiranno variazioni di rilievo.

I venti, tendenti a disporsi per lo più dai quadranti settentrionali, saranno deboli con locali rinforzi. Mare, mosso.