Il tempo sull'Abruzzo

SULL'ABRUZZO tempo instabile. In dettaglio le zone climatiche

SU LITORALE E SUB-APPENNINO ABRUZZESE nubi compatte con associate piogge e temporali durante il pomeriggio-sera

SU APPENNINO ABRUZZESE cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci durante le ore diurne; migliora dalla sera

SU MARSICA annuvolamenti consistenti con piogge diffuse anche a carattere di rovescio fino a dopo il tramonto

Le temperature saranno pressoché stazionarie nei valori minimi, in diminuzione invece in quelli massimi.

La ventilazione si presenterà debole ed in genere di direzione variabile. Mare poco mosso, ma con moto ondoso in aumento dalla notte