Auto contro albero, muore pensionato

Un violento impatto, la Fiat 600 che esce di strada e si schianta contro un albero sul bordo della strada. Non c'è stato scampo per Donato Pace, 86enne di Rocca san Giovanni. L'incidente nella mattinata in contrada Martelli. Immediati i soccorsi del 118 di Lanciano, ma per l'anziano guidatore non c'è stato nulla da fare. La salma, dopo i rilievi, è stata restituita ai familiari su disposizione dell'autorità giudiziaria. I funerali domani pomeriggio alle 17, nella chiesa parrocchiale di San Matteo Apostolo di Rocca San Giovanni