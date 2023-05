Tragedia sul Gran Sasso

Tragico incidente sul versante teramano del Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso. La guida alpina Raffaello Toro, e Gianluca Camplone, esperto di montagna, entrambi di Pescara, hanno perso la vita, precipitando lungo la parete del canale Sivitilli. Sul posto le squadre del Soccorso Alpino (Cnsas): con il supporto dell' elicottero hanno recupero i corpi. A dare l'allarme altri due alpinisti in cordata a poca distanza che hanno assistito alla caduta. " L'incidente - dice il presidente del Soccorso Alpino Abruzzo, Daniele Perilli - è avvenuto durante la discesa dopo aver raggiunto la vetta (2.655 metri ). Una delle due vittime legate tra loro con una corda in "conserva”, è scivolata sulla neve trascinando l'altra lungo la ripida parte per poi ruzzolare entrambi tra le rocce.