La Asl L'Aquila potenzia attività ambulatoriali

L’azienda sanitaria provinciale Avezzano-Sulmona-L'Aquila sta potenziando il programma delle proprie attività ambulatoriali "per offrire un servizio sempre più efficiente agli utenti".

Lo annuncia in una nota il direttore sanitario, Alfonso Mascitelli, proprio nel momento in cui la Asl provinciale è alle prese da quasi un mese con il contrasto all'attacco dei pirati informatici che lo scorso 3 maggio ha mandato in tilt la rete aziendale, paralizzando servizi e prestazioni.

Gli ospedali di L'Aquila, Sulmona e Avezzano e i poliambulatori distrettuali hanno proceduto a una rimodulazione dei calendari delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con un conseguente incremento delle attività.

"Abbiamo voluto offrire una maggiore disponibilità oraria all'utenza per dare una risposta efficace e tempestiva ai bisogni dei cittadini - ha spiegato Mascitelli - questo potenziamento servirà anche a superare eventuali disagi che si sono verificati nei giorni immediatamente successivi all'attacco hacker".

Al “San Salvatore” dell'Aquila gli ambulatori di Endocrinologia, Ematologia, Oculistica, Cardiologia, Chirurgia vascolare, Urologia, Diabetologia, Andrologia, Otorino, Pneumologia e Neurologia hanno offerto orari aggiuntivi per visite e prestazioni, per incrementare le proprie attività.

Presso l'ospedale di Sulmona, invece, ad aumentare le prestazioni ambulatoriali sono i reparti di Ortopedia, Ginecologia e Ostetricia. Nel presidio di Avezzano, sono le unità operative di Angiologia, Allergologia, Neurologia, Ortopedia, Urologia, Cardiologia, Pneumologia, Ginecologia, Radiologia e Otorino ad aver messo a disposizione slot aggiuntivi per le visite ambulatoriali.

"Una grande risposta nel potenziamento dell'attività è stata data anche dai Distretti sanitari e Poliambulatori territoriali di Ex Onpi, Collemaggio, Bazzano, San Demetrio, Barisciano, Montereale, Tornimparte e Pizzoli”, conclude la nota.