La Mokambo Chieti si è aggiudicata gara 2 dei play out di serie A2 battendo, al PalaTricalle, Casale Monferrato per 78 a 68. Ora la serie è tornata in parità visto che gli abruzzesi avevano perso gara 1 per 72 a 78. Le prossime due gare si giocheranno in Piemonte. L'eventuale quinto match di nuovo a Chieti.