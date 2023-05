La truffa del pacco fa cilecca

La tecnica è ormai consolidata, quella del pacco per un improbabile acquisto fatto chissà quando dal nipote. Destinataria della consegna, in cambio di ben 4500 euro, una 88 enne di Chieti, finita non si sa come nel mirino di due napoletani, sin qui incensurati, di 19 e 20 anni. I due, sotto casa della vittima, erano già al telefono con l'anziana, che, gentile, li stava ascoltando. E' stata la figlia della signora, rincasando, ad accorgersi del tentativo di truffa e ad allertare la Polizia. All'arrivo della volante della Mobile teatina, uno dei due giovani, alla guida di un'automobile, ha innestato la retromarcia per allontanarsi in tutta fretta, ma uno degli sportelli aperti ha colpito la capo pattuglia, caduta a terra e finita in ospedale con ferite guaribili in sette giorni. I fuggitivi sono sulle prime riusciti a dileguarsi, ma, grazie al numero di targa e a un localizzatore, sono stati individuati e bloccati dalla polizia stradale di castel di sangro quando erano ormai arrivati alle porte di Rivisondoli. Entrambi ai domiciliari, rispondono di tentata truffa aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Domani il processo per direttissima a Sulmona.