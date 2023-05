L'Abruzzo riabbraccia la carovana rosa

Si parte in pianura, si arriva in montagna: domani, 12 maggio, la tappa numero sette riporta in Abruzzo il Giro d’Italia, dopo la partenza da Fossacesia, la successiva Teramo-San Salvo e la ripartenza da Vasto che hanno dato la ribalta internazionale alla nostra regione.

E sarà un arrivo altrettanto memorabile, con la prima, vera salita per la corsa rosa: traguardo a Campo Imperatore. Nel mezzo, tanto Abruzzo per questa tappa molto lunga: ben 218 km. Si parte con la salita di Roccaraso, dove c’è il Gran Premio della Montagna, seguita dalla lunga discesa fino a Sulmona e Popoli. Dopo Bussi sul Tirino, inizia la salita finale di circa 45 km intervallati da brevissime contropendenze.

Ultimi 7 km in forte ascesa. Si superano i 2000 m su una strada di media ampiezza con alcuni tornanti e pendenza attorno al 9 per cento, con picco massimo del 13 per cento.

Campo Imperatore, intanto, è già “sold out”: nei giorni scorsi venduti in pochissime ore i mille biglietti della funivia. Chi vorrà assistere all’arrivo potrà farlo solamente in bici, a costo però di salire presto. L’accesso alle auto, infatti, è interdetto già dalle 17 di oggi, giovedì 11 maggio.