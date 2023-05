Ladri in azione, case svaligiate nel chietino

Quattro furti in abitazione, tra Ortona e Crecchio, sono stati messi a segno tra venerdì e domenica sera. L'ultimo, infatti, risale a ieri sera, quando i ladri hanno approfittato della concomitanza con i festeggiamenti del Perdono. Un solo furto si è registrato durante il clou delle feste patronali ortonesi, grazie ai controlli intensificati da parte dei carabinieri. I ladri hanno colpito in contrada Santa Lucia, approfittando dell'assenza della proprietaria. Dopo aver danneggiato una porta-finestra al piano terra, i banditi sono entrati e hanno rovistato nelle stanze dell'abitazione: sono stati asportati anelli, collane e altri oggetti in oro. Il valore della refurtiva è ancora da quantificare. La proprietaria si è accorta del furto rincasando intorno alle 22.30. Sempre a Ortona, venerdì scorso, un altro furto è stato messo a segno nel cuore della notte in via Civiltà del lavoro. I ladri sono entrati in casa di un imprenditore e hanno portato via la cassaforte ancorata al muro. Dentro vi erano quattro orologi di lusso, tra cui alcuni marca Rolex, oro e una pistola Beretta calibro 9, regolarmente detenuta dal proprietario. Fra sabato e domenica, poi, sono state visitate due abitazioni a Crecchio, nella zona di Villa Selciaroli, nella fascia oraria tre le 23.30 e mezzanotte e mezza. In entrambi i casi sembra che i prioprietari fossero in casa e stessero dormendo. I ladri sono entrati forzando le finestre e hanno portato via denaro, oro e orologi. Stime precise della refurtiva non sono ancora disponibili, si aspettano le denunce delle parti offese. Sui furti sono in corso le indagini dei carabinieri di Ortona.