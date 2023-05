In memoria di Barbara Capovani

Anche all'Aquila, ieri sera una fiaccolata ha ricordato Barabara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa lo scorso 21 aprile da un suo paziente alla fine del turno di lavoro.

La manifestazione si è svolta in contemporanea in moltissime città italiane, per dimostrare vicinanza ai familiari della donna ma anche ai tanti medici che subiscono aggressioni.

Un fenomeno, la violenza in corsia, che sta diventando sempre più preoccupante: solo pochi giorni fa vi abbiamo raccontato della protesta organizzata dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate. Soprattutto in reparti complessi come quelli di psichiatria, i camici bianchi rischiano ogni giorno in prima persona.