Livelli essenziali assistenza, Abruzzo promosso

C’è anche l’Abruzzo tra le 14 Regioni virtuose, nel monitoraggio dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) su dati 2021 (gli ultimi disponibili) pubblicato dal ministero della Salute.

Sono promosse, rispetto al complesso degli 88 indicatori di cui 22 "core" e 66 "no core", Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata.

Che registrano un punteggio superiore a 60 - la soglia di sufficienza in una scala da zero a 100 - in tutte e tre le macroaree considerate: Servizi di prevenzione e sanità pubblica, distrettuali e ospedalieri.

Sette territori sono - almeno per un indicatore - insufficienti: Bolzano, Molise, Campania, Sicilia, Sardegna, più le due "bocciate" in tutte e tre le aree, Valle d'Aosta e Calabria.

“La situazione emergenziale creata dalla pandemia - si legge nel Report che il ministero invierà al Parlamento - ha sicuramente inciso e del fattore Covid anche quest'anno come per il monitoraggio 2020 si terrà conto: le performance sui Lea valutate secondo i parametri del Nuovo Sistema di garanzia deliberato nel 2019 sono calcolate ‘a scopo informativo’ e quindi non impatteranno sull'accesso delle Regioni alla quota integrativa del Fondo sanitario nazionale”.

Il quadro generale nel complesso migliora con 14 Regioni promosse a fronte delle 11 del 2020 ma si è ancora sotto di una rispetto al 2019, quando a centrare gli obiettivi erano state 15 Regioni.