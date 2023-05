Allagamenti e frane, fiumi osservati speciali

L'Abruzzo deve fare i conti con allagamenti, frane ed esondazioni lungo la costa come nelle zone interne. La Protezione civile regionale continua a tenere sotto osservazione diversi fiumi, stato di allerta incrementato dalle abbondanti piogge della notte. I corsi d'acqua su cui c'è la massima attenzione sono Saline, Pescara e Alento.

I disagi principali, ieri, hanno riguardato l’area vestina ed i comuni di Penne, Montebello di Bertona (dove si è verificato uno smottamento), Villa Celiera e Civitella Casanova. Esondati fiumi e torrenti. Apertura controllata della Diga di Penne. A Pescara restano chiuse per precauzione le golene sud e nord.

Nei comuni lungo la fascia costiera sono gli allagamenti a preoccupare maggiormente. Le situazioni più difficili, nella notte, segnalate nei comuni di Francavilla al Mare, Montesilvano e Roseto degli Abruzzi con sottopassi chiusi ed alcune arterie stradali invase dall'acqua che non riesce a defluire. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per gli allagamenti anche in cortili e scantinati.

A Bucchianico, continua a destare preoccupazione il dissesto idrogeologico che ha portato al crollo di un tratto di strada in località Santa Chiara, pieno centro urbano, con l'evacuazione di 4 famiglie dalle abitazioni minacciate da una frana. Il sindaco, Luciano Tracanna, chiede il riconoscimento dello stato di calamità, richiesta supportata anche dalla deputata del M5S Daniela Torto, che chiede al Presidente della Regione, Marco Marsilio, di avanzare la domanda di stato di emergenza per tutto l'Abruzzo.

Mentre resta in vigore anche per oggi l'allerta meteo gialla di criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali nei bacini del Tordino Vomano, del Pescara e in quelli dell'alto e basso Sangro, dell'Aterno e della Marsica, inizia la conta dei danni nel settore agricolo. Campi allagati e coltivazioni distrutte, sopratutto ortaggi e vigneti, denunciano le associazioni di categoria (Coldiretti, CIA e Confagricoltura), influiranno sulle imprese e sui prezzi allo scaffale: in estate previsto un aumento della spesa del 10-15%. I rappresentanti delle aziende del settore primario regionale chiedono risarcimenti.