Maltrattamenti in famiglia, due denunce nel pescarese

Dovrà rispondere di “maltrattamenti in famiglia” e di “tentata rapina” il ventisettenne che la notte scorsa ha aggredito la madre convivente strattonandola ed afferrandola per i capelli per estorcerle del denaro, verosimilmente necessario all’acquisto di stupefacenti. Il giovane ha anche distrutto diverse suppellettili presenti in casa. L'uomo è in attesa del rito per direttissima.

Nel tardo pomeriggio di ieri, invece, i Carabinieri della Stazione di Spoltore hanno denunciato a piede libero un 34enne accusato di aver picchiato ed ingiuriato la moglie, il tutto alla presenza dei figli minori. La donna ha sporto denuncia ed il marito ha lasciato volontariamente l’abitazione familiare.