Marsilio: "Entro la settimana ripristino totale"

"A oggi la quasi totalità delle funzionalità è stata ripristinata, in settimana si prevede di tornare al 100%". Lo ha annunciato il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, riferendo in Consiglio regionale all'Aquila sull'attacco hacker che ha interessato la Asl 1. "Sono stati bonificati tutti i 1.880 pc aziendali, uno ad uno. Tutti i dati sono stati salvati, i backup hanno funzionato e sono stati ripristinati. Quello che l'azienda non poteva fare era riutilizzarli subito, ma sono stati salvati", ha aggiunto Marsilio. Critiche dall'opposizione che ha ricordato al governo regionale i pesanti disagi per gli utenti e i quasi due milioni di documenti trafugati dai pirati informatici.