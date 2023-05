Un agricoltore di 72 anni ha perso la vita mentre lavorava in un suo podere in contrada Toballesco a Penne. E' rimasto schiacciato sotto il peso del suo trattore .I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per capire come il mezzo si sia ribaltato e perche' l'anziano non sia riuscito a mettersi in salvo. L'intervento del 118 e' stato inutile perche' l'agricoltore e' deceduto sul colpo.