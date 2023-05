Morte in montagna, fatale un malore

Niente autopsia per la salma di Mirko Bottoni, 49enne di Sulmona (L'Aquila), morto sabato in montagna, sul territorio di monte Amandola, in provincia di Fermo, in un sentiero che collega casale Grascette e Pintura Bolognola.

Dall'approfondita ricognizione cadaverica, disposta dalla procura della Repubblica di Ascoli Piceno, è stato accertato che l'uomo è morto per un malore.

I funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio nella chiesa Santa Maria Ausiliatrice di Sulmona

l corpo di Bottoni è stato trovato da un gruppo di escursionisti che percorrevano lo stesso sentiero che hanno tempestivamente chiamato i soccorsi, ma invano.