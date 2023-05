Morti sul Gran Sasso, il giorno dei funerali

A Pescara, a Caramanico e a Spoltore oggi è il giorno del dolore per i due alpinisti morti sabato sul Gran Sasso dopo essere precipitati dalla parete nord del Corno Piccolo, sul versante teramano.

Dopo aver raggiunto la vetta, stavano scendendo in cordata quando a quota 2.500 metri uno di loro è caduto, trascinando l'altro in un volo di centinaia di metri lungo il canale Sivitilli, passando attraverso una parte innevata prima di finire sulle rocce.

Alle 10.30, nella chiesa di San Camillo de Lellis a Villa Raspa di Spoltore, si terranno i funerali della guida alpina Raffaello Toro, 47 anni, agente di commercio originario di Caramanico e residente nella frazione di Villa Santa Maria.

Alle 16, nella chiesa di Sant'Antonio a Pescara, ci sarà l'ultimo saluto a Gianluca Camplone, il rappresentante di protesi sanitarie di 51 anni con la grande passione per la montagna.

Previsto una sorta di picchetto delle guide alpine alle esequie di Toro, che parteciperanno in divisa.

Intanto la procura della Repubblica di Teramo ha comunque aperto un fascicolo, affidato al sostituto procuratore Laura Colica, per fare la massima chiarezza sulla tragedia, per quanto possibile, anche sulla base delle testimonianze del gruppo di escursionisti impegnato su un'altra via che avrebbe assistito alla caduta mortale.