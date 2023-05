Scontro sul progetto della sede della Regione

Ratificare l'accordo di programma per la realizzazione della nuova sede della Regione Abruzzo nell'area di risulta, un progetto da oltre 50 milioni di euro: questo l'obiettivo della riunione di oggi del Consiglio comunale di Pescara.

La seduta, già in corso ieri pomeriggio e fino a sera, è stata aggiornata alla mattinata odierna.

La delibera è già stata votata dalla Giunta comunale e dalla Giunta regionale e ora deve essere approvata entro 30 giorni dall'assise civica, perché prevede una variazione urbanistica.

Il progetto è contestato dalle opposizioni. "Manca la valutazione di impatto ambientael" accusano Partito democratico e Moviemnto 5 Stelle.

"Il primo dato politico che rappresenta un successo storico è che Pescara avrà la nuova sede della Regione Abruzzo sulle aree di risulta al posto di un progetto di edilizia privata, una sede che sarà un attrattore pubblico" afferma sul il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri.

"Sull'opera la Regione investirà ben 52 milioni di euro complessivi: 18 milioni di euro già pronti ed erogati, 34 milioni di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione in itinere", evidenzia.

Ieri Sospiri ha partecipato alla Commissione Urbanistica e Territorio, presieduta da Andrea Salvati, convocata sul tema, alla presenza anche del Direttore Fabrizio Bernardini e del dirigente Pierpaolo Pescara.

"Nella struttura verranno accorpati tutti gli uffici regionali oggi sparsi sul territorio, a eccezione, per ora, di quelli politici della Presidenza del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari che hanno una propria sede di proprietà in piazza Unione - ha concluso il presidente dell'aula - ma non escludo che in futuro sposteremo anche quegli spazi”.