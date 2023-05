Omicidio D'Alfonso, il giorno di Azzolini

Potrebbe essere oggi, 9 maggio, il giorno decisivo per la riapertura delle indagini sulla morte di Giovanni D’Alfonso, il carabiniere originario di Penne ucciso nel 1975 dalle Brigate Rosse ad Acqui Terme, in provincia di Asti: la Gip di Torino, Anna Mascolo, ha fissato proprio oggi la camera di consiglio per decidere le sorti dell’ex brigatista Lauro Azzolini, precedentemente prosciolto ma nuovamente sospettato dell’omicidio dopo nuove prove raccolte negli ultimi anni.

Una decisione che giungerà proprio nella Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, istituita in occasione del giorno del ritrovamento, il 9 maggio del 1978, del corpo di Aldo Moro in via Caetani a Roma.

Azzolini fu coinvolto anche nel rapimento del presidente della Democrazia Cristiana: faceva parte del commando che rapì Moro e sterminò la scorta in via Fani il 16 marzo 1978.

Secondo le ultime ricostruzioni, potrebbe essere stato proprio lui a sparare a Giovanni D’Alfonso, al termine del sequestro del re degli spumanti Vittorio Vallarino Gancia nella cascina Spiotta: dopo l’intervento dei carabinieri, ci fu una sparatoria in cui persero la vita il militare abruzzese e la brigatista Mara Cagol. Chi sparò si diede alla fuga e non venne mai identificato. Sospetti sono caduti, nel tempo, su Renato Curcio, fondatore delle Br, e Mario Moretti, il carceriere di Moro.

Lauro Azzolini, oggi 80enne, è stato latitante dal 1974 al 1978, ed è già stato condannato ad una lunga serie di ergastoli.