Operaio colpito da un pezzo di metallo

Un operaio di 49 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato colpito da un pezzo di metallo mentre stava effettuando dei lavori con un torchio in via Fosso Cavone a Pescara. Soccorso dai sanitari del 118 l'uomo è stato trasportato all'ospedale civile in codice rosso ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto carabinieri e personale della Asl e dell'Ispettorato del lavoro, per ricostruire l'accaduto.

Intanto è stato completato all'Ospedale Mazzini di Teramo l'espianto per la donazione degli organi di Sergio Amadio, il 64enne artigiano di Sant'Egidio alla Vibrata deceduto in ospedale dopo essere caduto da un trabatello, lunedì, mentre effettuava lavori di tinteggiatura all'interno di un'azienda di Torano. La Procura di Teramo ha iscritto nel registro degli indagati il committente dei lavori come atto dovuto in attesa anche dell'eventuale autopsia.