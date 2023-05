Parteciparono a una rissa, Daspo Willy per 5 ragazzi

Cinque ragazzi di Francavilla al Mare, in provincia di Pescara, coinvolti in una rissa, sono stati raggiunti dal cosiddetto “Daspo Willy”. I fatti risalgono all’autunno dello scorso anno, quando i cinque ragazzi giovanissimi, tra cui due minorenni, hanno partecipato ad una violenta rissa nei pressi di uno stabilimento balneare di Francavilla al Mare. Sul posto intervennero i carabinieri che dopo accurate indagini riuscirono a riscostruire l’accaduto ed a denunciare gli aggressori alle Procure competenti.

Successivamente, la Divisione Polizia Anticrimine ha avviato l’iter amministrativo che si è concluso con l’emanazione, nei confronti dei responsabili, del divieto di accesso negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento per 2 anni, nella zona di Francavilla al Mare. La violazione del divieto è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8mila a 20mila euro.