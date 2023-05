Pescara, maxi-controlli per individuare ladri e spacciatori

Il centro cittadino, ma anche il lungomare e il quartiere Rancitelli di Pescara sono stati perlustrati palmo a palmo, anche con l'ausilio degli elicotteri, nell'ambito di un'operazione denominata “Alto Impatto” e voluta dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo per prevenire la criminalità diffusa. A sollecitarla erano stati in particolare commercianti, tassisti e residenti della zona della stazione. In poche ore, ieri pomeriggio, uomini della polizia, dei carabinieri e dalla guardia di finanza hanno effettuato centinaia di controlli, anche su veicoli ed esercizi commerciali, fermando e identificando decine di persone.

Il questore Luigi Liguori ha invece comminato un Daspo urbano nei confronti di un parcheggiatore abusivo. Destinatario del provvedimento è un cittadino di origine romena, che per un anno non potrà accedere alle aree di risulta, al parcheggio del terminal bus e in tutte le vie limitrofe. Secondo la questura "i parcheggiatori abusivi suscitano particolare allarme sociale in quanto, anche per le modalità con cui esercitano l'attività, limitano la libertà dei cittadini che spesso si sentono costretti ad aderire alle richieste illegittime nel timore di ritorsioni o a scegliere aree diverse per la sosta del veicolo".