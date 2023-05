Pescara in festa

È stata festa ieri, a Pescara, per il vernissage di presentazione dei team impegnati nel Giro d'Italia 2023. Migliaia le persone che si sono raccolte a Piazza Salotto e nelle vie limitrofe per assistere alla cerimonia. Oltre 70 le televisioni provenienti da tutto il mondo, centinaia i fotografi e i giornalisti accreditati che hanno seguito la sfilata degli atleti delle 22 squadre che, dopo la registrazione, hanno sfilato su un megapalco allestito nella piazza.

La gara comincerà domani, a Fossacesia, con la cronometro individuale che si svolgerà lungo la via verde. Un appuntamento che servirà già per chiarire i rapporti di forza, secondo il ciclista sloveno Primo Roglic, della Jumbo Visma, uno dei favoriti, che ha salutato Pescara e dichiarato che la cronometro non sarà una formalità ma che la sua scalata verso la vittoria comincerà da lì.

Quattro le tappe che si svolgeranno o avranno arrivo o partenza in Abruzzo, compresa la prima tappa d'alta quota, la Capua - Campo Imperatore del 12 maggio. Per la regione, un'occasione quasi irripetibile di mostrarsi a milioni di telespettatori, esibendo alcuni dei suoi paesaggi più suggestivi. Uno spot, in modo particolare, per la Costa dei Trabocchi, che può diventare il traino per rilanciare turisticamente la regione verde d'Europa.